الجيش الليبي يدعو سكان طرابلس للابتعاد عن مواقع تجمع الميليشيات‎‎

طالب الجيش الليبي، سكان العاصمة طرابلس، بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع الميليشيات المسلحة أو معسكراتها، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد قدر الإمكان عن مواقع المعارك.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية، إلى ”ضرورة أن يأخذ أهالي وسكان العاصمة الحيطة والحذر، والابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاشتباكات، وكذلك عدم التواجد بالقرب من مواقع وتمركزات الحشد الميليشاوي“.

وحددت شعبة الإعلام التابعة للجيش، بعض المناطق الأكثر سخونة، والتي تشهد اشتباكات مسلحة وعنيفة، وفي مقدمتها منطقتا صلاح الدين، والهضبة.

وبحسب مراقبين، فإن تنبيه الجيش، يعني اشتداد المعارك في هذه الأحياء، التي تعد الفاصل بين ضواحي العاصمة وقلب مدينة طرابلس.

يشار إلى أن قوات الجيش تخوض منذ بداية الأسبوع الماضي، معارك عنيفة ضد الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في عدة أحياء متاخمة لوسط العاصمة، مثل: حي الجوازات، وصلاح الدين، وخلة الفرجان، والهضبة.

كما يواصل الجيش الليبي غاراته الليلية ضد مواقع تتخذها الميليشيات مقارَ لها، ومخازنَ للسلاح.