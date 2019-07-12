الجيش الليبي يوجه ”النداء الأول“ لشباب طرابلس

وجه الجيش الوطني الليبي مساء الجمعة نداء ”إلى كل شباب العاصمة طرابلس للتحرك عند وصول إشارة لهم لفتح الطرق لوحدات الجيش عند دخولها طرابلس“.

وخص النداء الذي وجهته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية شباب فشلوم ، زاوية دهماني، الظهرة، شارع الزاوية، تاجوراء،الغرارات، سوق الجمعة، عرادة، قرجي، بلكامل، الحي الإسلامي ، غوط الشعال، شارع 10 و 9و11 .، حي الأندلس ،قرقارش، السياحية ،الشعبية ، السراج ،قرية البوعشي، كشلاف، الدرييي، الرياضية ، قرية صالح، راس حسن ،بن عاشور، وسط المدينة ، لهاني ، صلاح الدين، بو سليم ، المشروع ، الهضبة طول ،و الهضبة الخضراء و الهضبة القاسي .

وأكدت الشعبة أن الخروج سيكون ليلا لفتح الممرات للجيش الوطني النظامي ومساندته في أي لحظة وفقا للإشارة التي سترسل .

وأكد المسؤول الإعلامي في غرفة عمليات الخليج العسكرية حسن طاهر لـ ”إرم نيوز“ أن هذا النداء دعوة لالتحام الشباب المؤيد للجيش مع القوات المسلحة وإيذانا ببدء عملية عسكرية كبرى لتحرير العاصمة.

وكان الجيش الوطني الليبي تمكن من بسط سيطرته الكاملة على منطقة “ خلة الفرجان“ التي تبعد زهاء ١٠ كم عن مركز العاصمة طرابلس وأحرز تقدما في محاور قتالية أخرى.

وأكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي انطلاق الموجة الثانية من عملية طوفان الكرامة التي ستكون حاسمة لتحرير العاصمة من براثن المليشيات.