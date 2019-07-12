قائد بالجيش الليبي: المرحلة الأولى من عملية تحرير طرابلس اكتملت

قال اللواء علي القطعاني، آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي، إن قوات الجيش أتمت بنجاح المرحلة الأولى من معركة تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والمجموعات المتشددة.

وأضاف القطعاني في تصريح نشرته صفحة اللواء الرسمية على ”فيسبوك“ مساء الخميس، أن ”قوات الجيش سيطرت على المناطق المستهدفة مسبقًا حسب الخطة الموضوعة من القيادة العامة للجيش الليبي، وتتمركز الآن بالقرب من وسط العاصمة“.

وتابع أن ”الخطوة التالية هي استنزاف العدو والسيطرة التامة على المواقع الحساسة وتجنيب المدينة الخسائر البشرية والمادية“.

وقال إن ”قوات الجيش في طرابلس بانتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول إلى الهدف الأكبر وهو تحرير العاصمة“.

وأكد على أن ”الجيش يسعى لتأمين الوطن وإعادة الأمن والأمان للمواطن الليبي بعكس المليشيات ومن يدعمها فهم يقاتلون من أجل المصالح الشخصية“، على حد قوله.

كما أكد اللواء القطعاني وجود أسرى من الجماعات المتشددة لدى قوات الجيش.

وتتقدم قوات الجيش الليبي في عدة محاور، وتمركزت في عدة أحياء قريبة من وسط العاصمة مثل جوازات صلاح الدين، وخلة الفرجان، وسط تراجع كبير لقوات الوفاق والمليشيات الداعمة لها.