”داعش ليبيا“ يعلن مقتل مسؤوله الإعلامي أبي عاصم المهاجر

أعلن تنظيم داعش، مقتل أحد أبرز قياداته والمسؤول في ديوان الإعلام في التنظيم بولاية ليبيا، السوداني محمد بن أحمد بن علي الفلاتة، خلال عملية للجيش الليبي وفق ما نشرته صحيفة ”المرصد“ الليبية.

وذكر التنظيم عبر ”مجلة النبأ“ التابعة له أن القتيل من مواليد السودان، ويُكنى بأبي عاصم المهاجر، انتقلت أسرته إلى السعودية لتعلم القرآن وتأثر بالفكر المتشدد عن طريق المشاهد التي بثها الأردني أبو مصعب الزرقاوي العام 2003 أثناء الغزو الأمريكي للعراق.

وأضافت المجلة أن ”السلطات السعودية اعتقلت عددًا من رفاق الفلاتة ومعلميه لتطرفهم، وبعد تضييق الخناق عليه، انتقل إلى ساحة الإعلام ودعم الجماعات المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تلقى عددًا من الدورات الخاصة بالتقنية والأمن الإلكتروني على يد مختصين بالتنظيم“.

وتابع أنه ”بعد عودته إلى السودان حاول شن هجمات هناك، غير أن السلطات قبضت عليه ثم أطلقت سراحه وبعد خروجه من السجن انضم لتنظيم داعش“.

وأشارت إلى أنه ”غادر إلى تشاد وشارك في أعمال متشددة هناك ضمن ما يعرف لدى التنظيم بولاية غرب أفريقيا المتصلة بالجماعات المتطرفة في شمال نيجيريا، ومن ثم قبض عليه مجددًا بعد خوض جماعته مواجهات مع عناصر الأمن التشادية ليتم تسليمه للسودان“.

وقضى ”أبوعاصم“ فترة سجن أخرى بسجون السودان قبل أن تطلق سلطات نظام عمر البشير، سراحه مجددًا، لينتقل لدعم تنظيم داعش بما يعرف بسرايا الصحراء في ولاية ليبيا.

وشارك في الهجوم الذي استهدف مركز شرطة القنان قرب اجدابيا في حزيران/ يونيو 2018، وقتل على يد قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية قبل انسحاب المجموعة من المنطقة.

وعرضت قناة ”ليبيا الحدث“ بعد هذه الحادثة من كاميرا عائدة لـ“لأبي عاصم“ بعد أن وجدت في أرض المعركة، والتي كان يوثق بها أعمالهم المتشددة في ليبيا.