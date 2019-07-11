قتلى وجرحى إثر تفجير استهدف جنازة ضابط كبير في بنغازي الليبية

أعلن مصدر أمني في مدينة بنغازي، اليوم الخميس، وقوع تفجير ”إرهابي“ في مقبرة الهواري في بنغازي.

وقال المصدر، الذي تحدث لـ ”إرم نيوز“، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن الانفجار تزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري الذي وافته المنية منذ يومين، أثناء علاجه في الأردن.

ووفقًا للمصدر، فإن الانفجار الذي حدث جراء عبوة ناسفة زرعت في أحد جوانب المقبرة، أدى حتى الآن إلى وقوع 3 وفيات، و6 إصابات.

وأضاف المصدر أن عددًا من الضباط العسكريين وقيادات الجيش كانوا متواجدين خلال مراسم التشييع، ومن بينهم اللواء ونيس بوخمادة آمر القوات الخاصة الليبية، مؤكدًا سلامة جميع الضباط والقيادات.

كما أعلن مصدر طبي في مركز بنغازي لوسائل الإعلام، أن الحالات الحرجة جراء التفجير والتي وصلت إلى المركز بلغت 15 حالة .

يذكر أن هذا أول انفجار تشهده بنغازي، منذ أكثر من سنة، بعد عودة الهدوء والاستقرار للمدينة، إثر إعلان تحريرها من ”الجماعات الإرهابية“ على يد الجيش الليبي في العام 2016.