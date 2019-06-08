بهدف ضمان وضع المدينة خلال الفترة المقبلة.. وفد من مصراته يلتقي حفتر في بنغازي

كشف مصدر سياسي ليبي، اليوم السبت، أن وفدًا من مدينة مصراته زار مقر قيادة القوات المسلحة الليبية في الرجمة جنوب بنغازي قبل أيام، والتقى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأكد المصدر القريب من قيادة الجيش، لـ ”إرم نيوز“، أن ”الزيارة جرت بسرية تامة، بهدف ضمان وضع مصراته في الترتيبات الجديدة بعد تحرير العاصمة طرابلس الذي بات قاب قوسين أو أدنى، وإمكانية انسحاب ميليشياتها“.

ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل إضافية أو الحديث عن طبيعة الوفد، وهل يضم جميع مكونات مدينة مصراته أم جزءًا منها؟، وما الذي اتفق بشأنه بين قيادة الجيش والوفد، مكتفيًا بالقول إن ”الزيارة حصلت وحقيقية، لكن من المهم التكتم عليها في هذه المرحلة“.

وتشارك مصراته بميليشيات عديدة في المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف عرقلة تقدم الجيش الوطني الليبي الذي أطلق عملية عسكرية لتحرير طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي.