مسؤول عسكري ليبي: ميليشيات مصراته تفاوض لإيجاد مخرج بعد تقدم الجيش في طرابلس

أفاد آمر المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا، اللواء إدريس مادي، إن بعض قيادات المجموعات المسلحة تبحث عبر اتصالات مع عدة أطراف عن ضمانات نظير تخليها عن القتال، بعد تقدم الجيش الوطني، اليوم السبت، في عدة محاور بالعاصمة طرابلس.

وقال اللواء مادي، في تصريح خاص لصحيفة ”المرصد“، إن الميليشيات ”تحاول الآن الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأماكن التي تسيطر عليها، للخروج بحل أو حوار سلمي نتيجة استنزافها من قبل القوات المسلحة“.

وبشأن الأخبار المتداولة عن تواصل أطراف من المسلحين مع قيادات عسكرية بالقوات المسلحة الليبية، قال اللواء مادي: ”من يبحث عن الضمانات والحوار هي مصراتة وذلك عن طريق اتصال قياداتها مع العديد من الأطراف“.

وتأتي تصريحات اللواء مادي بعد استهداف سلاح الجو الليبي عدة أهداف، خلال اليومين الماضيين، بمنطقتي طريق المطار والسواني جنوب طرابلس، واستهداف طائرات مسيرة قيل إنها تركية بالقسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي.