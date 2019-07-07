المسماري: مليشيات طرابلس منيت بانتكاسة كبرى

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس منيت بانتكاسة كبرى، ولم يتبق لها إلا الطائرات المسيرة، بعد تدمير سلاحها الجوي.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن ”الروح الانهزامية بدت ظاهرة على الميليشيات“، موضحًا أنه وصلت إلى مصراتة التي تسيطر عليها ميليشيات طرابلس 21 جثة تعود إلى شباب تم التغرير بهم.

وأشار المسماري إلى أن ميليشيات طرابلس دفعت بالشباب في أتون المعارك بدل أن يكونوا على رأس عملهم أو في جامعاتهم أو على مقاعد دارستهم.

من جانب آخر، قال المسماري، إن الإصدار الأخير لتنظيم داعش في ليبيا يظهر أن التنظيم ضعيف جدًا من حيث الأفراد والعتاد.

وأضاف المسماري، أن الفيديو يظهر ”مبايعة أمير جديد للتنظيم الإرهابي في ليبيا قد يكون “محمود البرعصي”“، مؤكدًا أن الفيديو تم تصويره خلال شهر مارس أو أبريل الماضيين.

وبشأن العمليات العسكرية في طرابلس، أكد المسماري أن قوات الجيش الوطني بدأت معركة في خط طويل من الهيرة إلى طريق المطار والسواني حتى وادي الربيع، مؤكدًا أنه تم التصدي لمحاولة فاشلة لتقدم قوات الوفاق أسفرت عن مقتل 14 شخصًا منها وتدمير عدة سيارات واستعادة أخرى.