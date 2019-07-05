الحكومة التونسية تمنع النقاب في المؤسسات العامة

أصدرت الحكومة التونسية قرارًا يقضي بمنع دخول أي شخص غير مكشوف الوجه سواء بنقاب أو أي غطاء يحيل دون كشف الوجه، إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وفق مصدر حكومي تونسي.

ويعتبر هذا القرار خطوة غير مسبوقة في تونس منذ الثورة .

وأكد مصدر حكومي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أصدر، اليوم الجمعة، منشورًا حكوميًا يقضي بمنع أي شخص غير مكشوف الوجة من دخول المنشآت العمومية، وهو ما يعني منع ”المنقبات“ من الدخول إلى الفضاءات العمومية.

وأضاف ذات المصدر أن هذا المنشور تمّ توجيهه إلى كافة المسؤولين وسيطبق على كافة محافظات البلاد.

وجاء هذا القرار، بعد جدل مطالب متواصلة من عدد من الأحزاب السياسية بضرورة منع ارتداء النقاب في تونس خصوصًا في ظل حالة الطوارئ وتربص الجماعات المسلحة بالبلاد لتنفيذ عمليات انتحارية.

ولا يعتبر هذا القرار ساريًا في بقية الأماكن باعتبار الأمر يتطلب قانونًا يصادق عليه مجلس النواب التونسي.