بعد التفجيرات الأخيرة.. سريلانكا تحظر النقاب في الأماكن العامة

المصدر: ا ف ب

قرر الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا اليوم الأحد، حظر تغطية الوجه في البلاد، اعتبارًا من غد الإثنين، بعد التفجيرات المنسقة في أحد الفصح، التي أودت بحياة 253 شخصًا.

وقال سيريسينا، إنه يستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف البيان، ”الحظر هو لضمان الأمن الوطني ولا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه“.

وجاء هذا القرار بعد أن حض رجال دين محليون النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههن وسط مخاوف من ردّات فعل بعد التفجيرات التي تبناها تنظيم داعش.

ويشكل المسلمون 10% من هذه الدولة ذات الغالبية البوذية، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، ولا ترتدي النقاب سوى نسبة قليلة جدًا من النساء.