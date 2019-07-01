مليشيات طرابلس تعتقل مئات المؤيدين للجيش الوطني الليبي

كشفت مصادر ليبية عن ارتقاع عدد المعتقلين من النشطاء المؤيدين للجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

وذكرت المصادر لـ “ إرم نيوز“ أن عدد المعتقلين ناهز الـ 750 معتقلًا، جميعهم من المدونين ونشطاء مواقع التواصل والناشطين في المجتمع.

ويرزح هؤلاء قيد الاعتقال في سجن معتيقة الذي تسيطر عليه مليشيا قوة الردع الخاصة، وسجون مليشياوية آخرى.

وترافق ذلك مع حملات تضييق على المتحدرين من مدينتي ترهونة وبني وليد في العاصمة طرابلس، وسط معلومات تتحدث عن توجه للقيام بعمليات تصفية على الهوية تشمل الفاعلين من هؤلاء.

وقال المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق أن هذا التوجه للاغتيال وسياسة الاعتقال وتكبيل الناشطين وتكميم الأفواه تعكس قناعة المليشيات بأن الحسم بات قريبًا، وحتمية دخول الجيش إلى طرابلس.

وأضاف معتوق في تصريح ل “ إرم نيوز“ : إنها رقصة الديك المذبوح، فهذه الظاهرة كانت منتشرة في بنغازي ودرنة قبيل تحريرهما، وهي الآن تنتقل على أيدي المليشيات والإرهابيين إلى طرابلس والمنطقة الغربية.