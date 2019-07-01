الناطق باسم الجيش الليبي: خطة غريان جاهزة والغارات متواصلة على طرابلس

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش الليبي شنّت عدة غارات متواصلة منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم الاثنين واستؤنفت بعد مساء هذا يوم الاثنين على عدة أهداف تابعة للمليشيات في مدينة طرابلس.

وحول آخر أخبار العملية العسكرية لاستعادة مدينة غريان، أشار المسماري إلى أن الخطة العسكرية بخصوص غريان جاهزة وننتظر الأوامر من القيادة العامة .

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي له مساء يوم الاثنين، أن الغارات استهدفت عدة مواقع منها قاعدة معيتيقة شرق تاجوراء ومنطقة عين زارة وصلاح الدين وطريق المطار والسواني والكريمية في طرابلس .

وأشار المسماري إلى أن قوات الوفاق والمليشيات التابعة لها حاولت قيادة هجوم مضاد في مناطق الكفاح والسبيعة ووادي الربيع وعين زارة وتم إحباط هذه المحاولة وتم قتل العشرات من القوات المهاجمة.

كما أوضح أن الغارات ستستمر على عدة أهداف في عدة مناطق ومحاور وحذر السكان من الابتعاد عن تمركزات المليشيات ومخازن أسلحة المليشيات ومقار كتائبهم .

وبيَّن أن الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية تقوم بإعداد قوائم بأسماء من كانوا وراء أحداث الفوضى داخل مدينة غريان وكذلك حصر الأماكن التي استعملت كمقار للرماية على قوات الجيش مضيفًا بأنه تم حصر أكثر من 66 اسمًا ممن كانوا وراء أحداث غريان.

كما تطرق المسماري إلى بيانات الحكومة التركية بخصوص الجيش الليبي، مؤكدًا أن القيادة العامة للجيش الليبي لم تصدر أي بيان بالخصوص ، كما أشار إلى أن هناك مشاورات دائمة بين القيادة العامة للجيش ورئاسة البرلمان وكذلك مجلس الحكماء والأعيان في القبائل الليبية للرد المناسب على هذه التصريحات.

كما أوضح المسماري بأن الجيش الليبي لا يعتبر الشعب التركي أو الشركات التركية أعداء له، لكن تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في ليبيا أساءت لهذه العلاقات.