الرئيس التونسي يغادر المستشفى

قال نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على حسابه على فيسبوك إن الرئيس البالغ من العمر 92 عامًا غادر المستشفى اليوم الاثنين في حالة صحية طبيعية وسيستأنف عمله في الأيام القادمة.

كان السبسي قد نُقل إلى مستشفى عسكري يوم الخميس في حالة صحية ”حرجة“.

وكان مصدر من الرئاسة التونسية قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد يغادر المستشفى العسكري بالعاصمة، مساء اليوم الإثنين، على أن يستأنف نشاطه قريبًا.

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنّ الوضع الصحي للرئيس التونسي شهد اليوم تحسّنًا لافتًا؛ ما يجعل من إمكانية مغادرته للمستشفى العسكري فرضية واردة بشدّة.