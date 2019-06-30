الجيش الليبي يعلن بدء حظر التجول في صبراتة

أعلن الجيش الليبي، يوم الأحد، بدء العمل بحظر التجول في مدينة صبراتة غربي العاصمة طرابلس.

ووفقًا لبيان صادر عن غرفة عمليات صبراتة العسكرية التابعة للجيش، فإن ”حظر التجول يبدأ بعد الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي“.

وأضاف البيان أن ”هذا الإعلان يأتي ضمن الترتيبات الأمنية التي أعدتها الغرفة؛ لضمان سلامة المواطنين في المدينة“.

وكشف مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أن ”الجهات الأمنية ألقت القبض على أفراد يتبعون تشكيلات متشددة بالمدينة على علاقة بالمجموعات التي نفذت عمليات مؤخرًا في مدينة غريان“، مشيرًا إلى أن ”المجموعات تم رصدها والقبض على أغلب عناصرها، وتم التحفظ عليهم لحين محاكمتهم“.