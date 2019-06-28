بانتظار ساعة الصفر.. الجيش الليبي يستعد لمعركة تحرير غريان

يستعد الجيش الوطني الليبي لاستعادة مدينة غريان الجبلية التي اضطر للانسحاب منها يوم الأربعاء الماضي، إثر خيانة حاقت به من خلايا نائمة ما سمح لمليشيات تابعة لحكومة الوفاق مسنودة بطائرات تركية مسيّرة اقتحامها وفرض سيطرتها عليها.

ويفرض الجيش حصاراً على المدينة الواقعة على بعد 75 كم إلى الجنوب من العاصمة الليبية طرابلس، بعدما أعلن غريان منطقة عمليات عسكرية لسلاحه الجوي.

واعتبر مسؤول عسكري في رئاسة أركان الجيش بأن الحصار فعال بنسبة 75 في المائة، لكن صعوبة التضاريس الجبلية للمدينة التي تعد المركز الإداري للجبل الغربي، تتيح بعض الخروقات في تلقي الدعم من مليشيات طرابلس.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“ إن طيران الجيش الذي يواصل قصف أهداف عسكرية في غريان، يعول عليه أيضاً في التعامل مع أي إمداد قد يصل للمليشيات داخل المدينة.

ويشن سلاح الجو الليبي هجمات متواصلة منذ يوم الأرببعاء تستهدف آليات وأماكن تمركز المليشيات في غريان وخصوصا معسكر الثامنة “ حوالي 10 غارات“: ”من الضروري أن نستمر بالقصف وتمهيد الطريق قبل بدء الهجوم لاستعادة غريان“.

أبرز المليشيات

أكد المسؤول أن في غريان الآن مليشيات تتبع ما يسمى قائد الجبهة الغربية لرئاسة أركان حكومة الوفاق اسامة الجويلي، وأخرى من مليشيات عبد الرحمن السويحلي المصراتية، والكتيبة 160 لقائدها المليشياوي محمد الحصان وقوة حماية غريان المتكونة من تحالف مليشيات محلية، والكتيبة 301 التابعة لمليشيا الحلبوص المصراتية، فضلاً عن مرتزقة تشاديين وأفارقة من جماعة حسن موسى التباوي .

قائد مشهود له

وعين قائد الجيش الوطني الليبي اللواء مبروك سحبان رئيسا لغرفة عمليات ”تحرير“ مدينة غريان .

واللواء سحبان من القادة البارزين في الجيش الوطني الليبي، كان يتولى إمرة غرفة عمليات سرت الكبرى وشارك في عملية البرق الخاطف 2016 لاستعادته، وفي معارك تحرير الموانيء النفطية 2017، ورقي إلى رتبة لواء لدوره فيها.

وبدأ اللواء سحبان منذ توليه إمرة غرفة عمليات تحرير غريان محادثات مع وجهاء المدينة لتسليمها سلمياً، يرجح أن تؤطر بتوقيت لا يمكن تجاوزه.

وستشارك القوات الخاصة بإمرة اللواء ونيس بوخمادة في المعركة بعد ان استعاد هذا الأخير صحته إثر وعكة صحية المت به والزمته المستشفى ، وقد وصل بالفعل إلى غرفة عمليات تحرير غريان ترافقه وحدات من كتيبة “ الجحيم“ التي تعد من نخبة قوات الجيش.

المسؤول في رئاسة الأركان أكد أن الأوامر صدرت بالاستعداد للتقدم من جميع المحاور، لكن ساعة الصفر لم تعلن بعد.