نداء تونس: السبسي استقبل حافظ والشاهد في المستشفى العسكري

أعلنت حركة نداء تونس، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية استقبل اليوم بالمستشفى العسكري في تونس رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس اللجنة المركزية لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي.

وأكدت الحركة أن الشاهد وحافظ قائد السبسي أطلعا رئيس البلاد على مستجدات المرحلة والوضع العام في البلاد، مشيرة إلى أن الزيارة كانت فرصة طيبة للوقوف على تطور صحة الرئيس والاطمئنان عليه.

وفي بيان سابق، توجهت حركة نداء تونس صباح الجمعة بالشكر ”إلى كافة مناضلاته ومناضليه وكافة المواطنين من مختلف جهات الجمهورية لاهتمامهم وسؤالهم عن صحة رئيس الجمهورية والرئيس المؤسس للحزب الباجي قائد السبسي“.

وثمن الحزب تعاطف التونسيين مع رئيس الجمهورية مطمئنًا الجميع على حالته الصحية.

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت اليوم أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في تحسن.

وأفادت، في بيان صدر عنها، بأن الرئيس أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي.

من جانبه، قال حافظ قائد السبسي في تدوينة نشرها اليوم: ”أطمئن التونسيين مرة أخرى على صحة الرئيس وإن شاء الله يغادر المستشفى في الأيام المقبلة“، معتبرًا أنّه ”من حق الشعب الاطّلاع على صحة الرئيس“.

وأضاف: ”التونسيون انتخبوه مباشرة وبكل حرية حتى أصبح في قلوبهم كالرمز للبلاد مهما كانت نسبة الخلافات“.

بدوره، أكد المستشار السياسي في الرئاسة التونسية، نور الدين بن تيشه، في وقت سابق الجمعة، أن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي ”مستقرة“، مؤكدًا عدم وجود ”فراغ“ في السلطة.

وبيّن بن تيشه، في تصريح لإذاعة ”إكسبريس أف أم“ المحلية، ردًا على ما تم تداوله بخصوص الفرضيات الدستورية في حال شغور منصب رئيس البلاد: ”لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم الذات“.