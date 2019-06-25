نداء تونس يشكل ”لجنة مصالحة“ لتجاوز زلزال الانقسامات

شكّل حزب حركة نداء تونس،لجنة خاصة للمصالحة بين الأطراف التي جمعتها خلافات وصراعات في تسبّبت في انقسام الحزب وتراجع شعبيته .

وتنطلق هذا اللجنة في مهمتها أشهرًا قليلة قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ، بعد أن أظهرت عمليات سبر الآراء التي تم نشرها مؤخرًا تراجع شعبية الحزب إلى مراتب متأخرة ، ليفقد المرتبة الأولى التي فاز بها في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 .

وأصدر الحزب بيانا شدّد فيه ،على أنه بعد التشاور بين مؤسسات وهياكل الحزب ، ”تم الاتفاق على تشكيل لجنة داخلية تعمل على تعزيز فرص الحوار والمصالحة، من أجل التوفيق بين الأطراف جميع الأطراف، وتجاوز الخلافات ولم شمل الندائيين في إطار مصالحة ندائية- ندائية واسعة تشمل جميع أبناء الحركة دون إقصاء أو تمييز“ ، وفق ما جاء في البيان .

وتتكون هذه اللجنة من قيادات ندائية هي عيسى حيدوسي، قاسم مخلوف، إيناس بن نصر، شاكر العيادي، ومصطفى القرواشي ، وستنطلق في عملها قريبا .

وأكّد البيان انتخاب علي الحفصي أمينًا عامًا ومكلفًا بهياكل الحزب ، ورضوان عيارة رئيسًا للمكتب السياسي للحركة ، كما تم إلحاق ”مجلس الحكم المحلي“ للحركة بالإدارة التنفيذية ،تحت إشراف المدير التنفيذي السيد خالد شوكات .

وتضمن البيان أيضًا إقرارًا بإحداث لجنة وطنية لإعداد القائمات التشريعية، تكون مهمتها الأساسية الحرص على حسن اختيار رؤساء القائمات التي ستشارك في الانتخابات التشريعية ،كما ستعمل هذه اللجنة على حسن التنسيق بين جميع هياكل الحركة.

وسيتم تكليف هذه اللجنة بالتدقيق في كل المواصفات والوثائق القانونية المطلوبة، من أجل الإسراع في استكمال الإجراءات الضرورية للمشاركة الناجحة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة .

ودعا البيان جميع ”الندائيات“ و ”الندائيين“ إلى الالتفاف حول الحركة التي أرساها الرئيس المؤسس ، الباجي قائد السبسي ، ”من أجل استكمال مسيرة إنقاذ تونس وإرساء قيم الجمهورية الثانية وإنجاح الانتقال الديمقراطي“ ، وفق ما جاء في البيان .

والجدير بالذكر أن الوزير المكلف بالعلاقة مع الجمعيات والأحزاب،فاضل محفوظ، قد راسل مؤخرًا المدير التنفيذي للحزب ،حافظ قائد السبسي، ومنحه صفة الممثل القانوني للحزب ،بعد أن وصل الصراع بين الفرقاء داخل النداء إلى أروقة المحاكم .

وتسبّب مؤتمر النداء الذي تم إنجازه مؤخرًا في قسمة الحركة إلى مجموعة تقف خلف نجل السبسي والمدير التنفيذي للحزب ،حافظ قائد السبسي، ومجموعة ثانية تؤكّد أن الممثل القانوني للحزب هو رئيس كتلة النداء ورئيس اللجنة المركزية للحركة ،سفيان طوبال.