تعرض جرحى الجيش الليبي في ”غريان“ للتصفية.. والبرلمان يتوعد الفاعلين (فيديو)

كشفت مصادر ليبية مطلعة عن تعرض جرحى وقتلى الجيش الليبي في منطقة ”غريان“، التي سيطرت عليها ميليشيات حكومة الوفاق، يوم أمس الأربعاء، إلى التصفية والتنكيل وإساءة المعاملة.

وأكد عضو مجلس النواب سعيد إمغيب، نقلًا عن مصادر وصفها بالموثوقة والمطلعة، الواقعة التي كشفت عن تصفيات لجرحى الجيش في مستشفى غريان.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية تحقيق ”مهينة“ مع جرحى الجيش الوطني في مستشفى غريان العام، مشيرين إلى تصفية العديد من الجرحى والتنكيل بالجثث من قبل عناصر متشددة من ضمن مجلس شورى بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة وميليشيات مصراته.

وقال النائب إمغيب لـ“إرم نيوز“: إن مجلس النواب يعمل حاليًا على إصدار مذكرات ملاحقة الفاعلين من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابهم جرائم حرب.

وحمّل المسؤولية الكبرى لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وكل الدول التي تدعم الميليشيات، كـ“قطر وتركيا على وجه التحديد“، ولكل قادة الميليشيات الذين شاركوا في هجوم يوم أمس وكل المرتزقة الذين يقاتلون معهم.

وشهدت منطقة القواسم عمليات انتقامية استهدفت قتل كل من هو عسكري ودهس عدد منهم بالسيارات، فيما شملت عمليات الاعتقال والتعذيب المواطنين الداعمين للقوات المسلحة الليبية، حيثُ جرى حرق منازل مواطنين داعمين للجيش الليبي.

وداهمت عناصر ميليشياوية مستشفى غريان العام بعد السيطرة على المدينة وانسحاب قوات الجيش منها، وأقدمت على تصفية الجرحى والتنكيل بالجثث عبر ضربها بالأحذية وإلقائها في حاويات القمامة.