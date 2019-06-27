رئيس البرلمان التونسي يدعو إلى اجتماع طارئ

يلتقي رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، برؤساء الكتل النيابية وأعضاء مكتب المجلس للتباحث حول مآلات الوضع الصحي الحرج لرئيس البلاد الباجي قائد السبسي والأوضاع الأمنية في تونس بعد العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا في وقت سابق.

وحسب تصريح عضو مكتب المجلس، غازي الشواشي، لـ“إرم نيوز“، يناقش المجتمعون في البرلمان حاليًّا الصيغة القانونية لما تعيشه تونس حاليّا بعد الحالة الصحية الحرجة للرئيس السبسي، إن كانت شغورًا ”مؤقتًا“ يتم على إثرة تمكين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من رئاسة البلاد أو شغور نهائي يُمكّن رئيس البرلمان، محمد الناصر، من تولي منصب رئيس البلاد.

والجدير بالذكر أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تم نقله للمستشفى العسكري بتونس على إثر وعكة صحية حادة، بالتزامن مع حدوث عمليتين إرهابيتين.