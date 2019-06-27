يوسف الشاهد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس السبسي

دعا رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إلى وقف بث أخبار زائفة تتعلق بصحة الرئيس الباجي قايد السبسي، قائلًا إن الأخير ما زال يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى العسكري.

وقال الشاهد، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: ”كنت منذ قليل في زيارة إلى سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حاليًا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية. وأطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية“.

وتابع: ”أرجو له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت. وأدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين“.