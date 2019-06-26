الجزائر.. ملاحقة 3 وزراء سابقين قضائيًا في قضية ”شريك فولكسفاغن“

قررت المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، تحريك دعاوى قضائية جديدة ضد 3 وزراء سابقين، بشبهات فساد تتعلق بقضية رجل الأعمال المعتقل مراد عولمي، شريك ”فولكسفاغن“.

وقالت المحكمة في بيان لها، إن ”الوزراء الثلاثة (لم تذكر أسماءهم) يواجهون تهمًا تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وسوء استغلال المنصب الحكومي وخرق القانون وهدر المال العام“.

وعلى صعيد متصل، أكد المستشار المحقق بالمحكمة العليا القرارات المتخذة من قبل قاضي التحقيق، بحق رئيسي الحكومة السابقين عبدالملك السلال، وأحمد أويحيى، كما تقرر تأييد حبس وزير التجارة السابق عمارة بن يونس والرقابة القضائية لوزير النقل ومدير حملة الرئيس السابق عبدالغني زعلان“.

في السياق، رفضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، الطعن في الإيداع ضد اللواء المتقاعد علي غديري، وقررت تمديد حبسه، في قضية التزوير وتقليد أختام استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية.