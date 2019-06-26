الجزائر تحبس 3 مشجعين هتفوا بشعارات سياسية في مصر

قررت السلطات الرسمية في الجزائر يوم الأربعاء إيداع 3 مشجعين للمنتخب الوطني رهن الحبس المؤقت، عقب ترحيلهم من القاهرة بسبب حملهم شعارات سياسية مناهضة للحكومة.

ورفع بعض المشجعين الجزائريين شعارات تطالب برحيل النظام السياسي، منها ”يتنحاو ڨاع“ وتعني ”ترحلون جميعًا“، كما هتفوا بسقوط حكومة نور الدين بدوي ورحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وكانت السلطات الأمنية المصرية أفرجت، يوم الإثنين، عن جزائري جرى اعتقاله لمدة 24 ساعة، بسبب رفعه شعارات مناهضة لسلطات بلاده في القاهرة، خلال تواجده مع منتخب ”الخضر“ في بطولة كأس أمم أفريقيا، فيما أوقفت مرافقيه بسبب ألعاب نارية في الملعب.