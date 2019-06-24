ترحيل 3 مشجعين جزائريين من القاهرة بسبب شعارات سياسية ‎

أصدرت السلطات المصرية، الاثنين، قرارًا بترحيل 3 مشجعين جزائريين بسبب شعارات سياسية، بعد أن كانت أفرجت عن أحدهم بعد اعتقاله لمدة 24 ساعة.

وجاء قرار الترحيل للتأكيد على رفض رفع المشجعين من كافة الدول المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية الشعارات والهتافات السياسية.

ورفع بعض المشجعين الجزائريين شعارات تطالب برحيل النظام السياسي، على منوال ”يتنحاو ڨاع“ ومعناها ”ترحلون جميعًا“، كما هتفوا بسقوط حكومة نور الدين بدوي ورحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وأثار فيديو خبر اعتقال جزائريين وتداوله نشطاء على نطاق واسع، جدلًا في الأوساط المحلية بين من يندد بتوقيف رعايا أجانب ومن يدين خرق جزائريين لقواعد الضيافة وتسييس شعارات وهتافات تخص حدثًا رياضيًا.