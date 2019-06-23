البرلمان الجزائري يستجوب وزير النقل السابق ويجرّده من الحصانة

استجوب مجلس النواب في الجزائر، اليوم الأحد، ”بوجمعة طلعي“ وزير النقل والأشغال العامة السابق، فيما قرر تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه استجابة لطلب وزارة العدل، على خلفية شبهات الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.

وقال مجلس النواب في بيان، إنه ”استدعى بوجمعة طلعي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في قضايا تخص طلبًا حكوميًا برفع الحصانة عنه، لتمكين القضاء من محاكمته، عن تهم فساد“.

وفاز طلعي بكرسي نيابي في انتخابات تشريعية مثيرة جرت في مايو 2017، وقاد قائمة ولاية ”عنابة“ باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لحظتها، بتوجيهات من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.

ٍوخاض ”طلعي“ تلك الانتخابات بهدف تحقيق الفوز لحزبه ثم العودة إلى الحكومة، لكن ذلك لم يتحقق له وبقي عضوًا في البرلمان، وسط جدل حاد عن دوره التشريعي والرقابي خلال فترته النيابية.

ويعد ”طلعي“ رابع وزير جزائري سابق من عهد عبد العزيز بوتفليقة، يواجه إجراءات سحب الحصانة البرلمانية، بعد وزيري التضامن والزراعة السابقين جمال ولد عباس، والسعيد بركات من الحزب الحاكم، والنائب عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم اقتصادية وصفت بـ“الفظيعة“.