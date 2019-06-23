القضاء الجزائري يأمر بحبس 17 متهمًا بـ“تهديد الوحدة الوطنية“

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، يوم الأحد، بإيداع 17 شخصًا الحبس المؤقت، ووجّه لهم تهمة ”تهديد الوحدة الوطنية“ بعد رفعهم ”راية غير وطنية“ في مظاهرات يوم الجمعة الأخير.

وبعد جلسات تحقيق مغلقة استمرت لما يربو عن الخمس ساعات، قال المحاميان نور الدين بن يسعد، وفطة سادات، للصحفيين عند البوابة الرئيسية للمحكمة، إنه من مجموع 20 موقوفًا خلال الـ48 ساعة، جرى إيداع 17 الحبس المؤقت، في مقابل الإفراج عن 3 آخرين.

وبين المحاميان أن قاضي التحقيق وجه للأشخاص الـ17 تهمة ”تهديد الوحدة الوطنية“.

وأقدم المتهمون على التعدي على عناصر الشرطة لدى مصادرتهم رايات عديدة جرى رفعها من طرف متظاهرين غالبيتهم محسوبون على منطقة القبائل الكبرى.

وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري شدد في خطاب له يوم الأربعاء الأخير، على أنه ”للجزائر علم واحد، ورفع رايات أخرى قضية حساسة“.