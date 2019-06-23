الحكومة الموريتانية تعلن فوز محمد ولد الغزواني في انتخابات الرئاسة

هنأ المتحدّث باسم الحكومة الموريتانية، مرشح النظام محمد ولد الغزواني في الانتخابات، التي جرت، أمس السبت، لانتخابه رئيسًا للبلاد.
وكتب وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، في تغريدة على ”تويتر“، وزير الدفاع السابق، قائلًا ”بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه“.
بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه.
وللشعب الموريتاني الرائع نتقدم مباركين هذا الانجاز الكبير سائلين الله تعالى له وافر الامن والاستقرار.
والتهنئة كذلك إلى كل المرشحين الآخرين متمنين لهم التوفيق. pic.twitter.com/Ij4Th7IoJr
— سيدي محمد ولد محم (@SMMohamedMaham) June 23, 2019