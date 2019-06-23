الحكومة الموريتانية تعلن فوز محمد ولد الغزواني في انتخابات الرئاسة

الحكومة الموريتانية تعلن فوز محمد ولد الغزواني في انتخابات الرئاسة

المصدر: رويترز

هنأ المتحدّث باسم الحكومة الموريتانية، مرشح النظام محمد ولد الغزواني في الانتخابات، التي جرت، أمس السبت، لانتخابه رئيسًا للبلاد.

وكتب وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، في تغريدة على ”تويتر“، وزير الدفاع السابق، قائلًا ”بالغ التهنئة وأحرها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحه الشعب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه“.

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