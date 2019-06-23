رئاسيات موريتانيا.. ولد الغزواني يتصدر بعد فرز 60% من مراكز الاقتراع

تصدر مرشح السلطة وزير الدفاع الموريتاني السابق محمد ولد الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت، بعد فرز نسبة 60% من مراكز الاقتراع، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وحسب معطيات من مصادر داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فجر الأحد، فإنه بعد فرز 2314 مركز اقتراع من أصل 3861 مركزا؛ أي ما يعادل نحو 60%، تصدر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبدالعزيز، النتائج بنسبة 49.8%، من الأصوات.

بينما حل مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر ثانيا بـ18.7% والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد ثالثا بـ18.2% ورئيس حزب ”الحركة من أجل إعادة التأسيس“ المعارضة ”كان حاميدو بابا“ رابعا بـ9.1%.

وجاء النائب البرلماني محمد ولد مولود خامسا بـ2.6% وأخيرا المحاسب المالي الذي يعرف نفسه بمرشح الشباب محمد الأمين المرتجي الوافي سادسا بـ0.46%.

كانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء السبت (نفس توقيت غرينتش)؛ حيث بدأ فرز الأصوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بلجنة الانتخابات قولها إن نسبة المشاركة وصلت عند إغلاق مراكز الاقتراع نحو 53%.

وبدأ، ليلة السبت الأحد، الإعلان التدريجي للنتائج الأولية، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.

وخاض الانتخابات 6 مرشحين أبرزهم الغزواني وولد بوبكر؛ حيث تنافسوا على أصوات 1.5 مليون ناخب.

وستجرى جولة ثانية للانتخابات، الشهر المقبل، إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الحالية. وستكون تلك المنافسة محصورة بين صاحب المرتبة الأولى والثانية من حيث نسبة الأصوات.