الجزائر.. قيادي بحزب أحمد أويحيى يؤيد حبسه

أعلن النائب والقيادي البارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر شيهاب صديق، أن تشكيلة الأمين العام السجين، أحمد أويحيى، تدعم إجراءات مكافحة الفساد التي باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية، بما فيها حبس مسؤوله السابق أويحيى في قضايا من زمن قيادته للحكومة.

وأدان النائب في بيان ما اعتبره: ”مناورات من طرف أشخاص يتذرعون بالوفاء للأمين العام السابق بشعار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرًا أن تلك القوى تستهدف تقسيم الحزب وتشتيت قواه وشل حركته“.

وتوضيحًا للموقف، ذكر شيهاب صديق، وهو مدير دائرة الإعلام والناطق الرسمي لحزب ”التجمع“ في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”ثبوت التهم بارتكاب جرائم اقتصادية يجعلنا أكثر اطمئنانًا لما وصلت إليه بلادنا بعد انهيار حكم العصابة المدعومة من السعيد بوتفليقة، وبينهم رؤساء الحكومات السابقة“.

ونبّه صديق إلى أن الحزب، الذي يُعاني شغورًا بمنصب رئيسه، ”يجب ألا يندثر في متاهات الحسابات السياسية الضيقة كما تريد له أطراف تعمل على إعادة تمكين العصابة، وتقويض جهود الجيش الجزائري والحراك الشعبي الذي حرر كل الأطراف وأسقط مخطط الولاية الرئاسية الخامسة“.

وقال صديق إنه تباحث مع كوادر ومسؤولين في الحزب، لأجل عرض خطة تتجاوز الفراغ الرئاسي على مستوى منصب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مؤكدًا أن قواعد الحزب تترقب باهتمام ”مبادرة جدية لإنقاذه وتصحيح اختلالاته وجعله فضاء خصبا لإنتاج المبادرات السياسية الوطنية وإنعاشها“.