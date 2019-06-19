هل يسعى المغرب لاقتناء مقاتلات ”ثاندر“ الباكستانية؟

يزور رئيس هيئة الأركان الباكستانية زبير محمود حياة المغرب في رحلة عمل تستغرق 4 أيام، مما دفع الإعلام المغربي إلى الحديث مجددًا عن رغبة المملكة في اقتناء مقاتلات ”ثاندر“ الباكستانية، التي لفتت إليها الانتباه خلال معرض الطيران الدولي بمراكش عام 2016.

والتقى زبير محمود بالجنرال عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بمقر القيادة العامة بالرباط حسب موقع ”هسبريس“، حيث دارت بين المسؤولين العسكريين مباحثات حول الحالة الراهنة لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، واستعرضا السبل الكفيلة بتوسيع آفاق هذا التعاون.

وسبق أن تحدث الإعلام المغربي عن رغبة المملكة في اقتناء الطائرات الحربية الباكستانية ”ثاندر Jf 17″، التي تتميز بخفتها وبكونها متعددة المهام وأحادية المحرك، إضافة إلى ثمنها المنخفض مقارنة مع قدراتها العسكرية القريبة من الطائرات الروسية ”ميغ“ والفرنسية ”ميراج“، لكن لم يصدر أي خبر رسمي بخصوص الصفقة.

وكانت باكستان تعتبر حتى السبعينيات من أقل الدول الآسيوية تسليحًا، لكن صراعها مع جارتها الهند جعلها تنهض بصناعتها الحربية على الخصوص.

كما لوحظ توجه المغرب في السنوات الأخيرة نحو اقتناء الطائرات الحربية والأسلحة العسكرية، وتعتبر الولايات المتحدة شريك الرباط الأول في هذا المجال، خصوصًا بعد اقتناء سرب من طائراتها ”F16“ المتطورة جدًا.

وسبق أن كشفت تقارير روسية في 2016 و 2018، أن المملكة تستعد لاقتناء طائرات روسية حديثة الصنع من نوع ”سوخوي“ و ”ميغ35“.