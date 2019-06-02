عصابة تسلب ركاب حافلة أموالهم تحت تهديد السلاح في المغرب

تحقق السلطات الرسمية في المغرب في حادثة تعرض ركاب حافلة نقل عام في مدينة القنيطرة للتهديد والسلب من قبل مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من الأشخاص يعتقد بأنهم عصابة، هاجموا حافلة للنقل العام في مدينة القنيطرة وسلبوا من الركاب أموالهم وهواتفهم، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض، فيما استولى اللصوص كذلك على النقود المحصلة من الركاب.

وبحسب موقع ”اليوم24“ المحلي، فإن الحادثة التي وقعت مساء يوم السبت، أثارت حالة من الخوف والهلع بين ركاب الحافلة، ما دفع للاستجابة لمطالب اللصوص.

والحادثة التي وقعت في القنيطرة ليست الأولى، إذ تعرض عدد من عمال شركة الحافلات ”الكرامة“ للاعتداء خلال الأسبوع الجاري، وأصيب أحدهم بحالة إغماء استدعت نقله إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضه لإصابة بليغة في رأسه.

وتنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة العنف والسرقة والتخريب التي تطال حافلات النقل العمومي في المدن المغربية الكبرى، ووصلت إلى تعرض فتاة لاغتصاب جماعي وتصويرها داخل إحدى حافلات ”المدينة بريس“ بالدار البيضاء.

وسجلت مدينة الدار البيضاء في تقاريرها المقدمة لوزارة الداخلية وقوع أكثر من 5200 حالة عنف سنة 2016، مقابل 3165 حالة في 2015 و 2480 في 2014.