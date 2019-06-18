كتيبة تابعة للوفاق تعلن انشقاقها وانضمامها للجيش الليبي (فيديو)

قالت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي إن إحدى الكتائب العسكرية النظامية والمتواجدة بالعاصمة طرابلس أعلنت انشقاقها عن تبعيتها لحكومة الوفاق وأعلنت انضمامها للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية بأن الكتيبة 185 مشاة بإمرة العقيد محمد محمد مفتاح الغدوي والتي تتبع اللواء الثاني مشاة بإمرة فيتوري غريبيل التابع لحكومة الوفاق طرابلس، أعلنت الانشقاق عن حكومة الوفاق والانضمام إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بكامل العدة والعتاد من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي مقطعًا مصورًا لأفراد من الكتيبة يتلون بيان الانضمام لقوات الجيش الليبي وجاء في البيان الذي تلاه العقيد محمد مفتاح بأن الكتيبة انضمت بكل أفرادها وعتادها للقيادة العامة.

كما أوضح بأن الكتيبة تؤيد بشكل كامل عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات، مشيرًا إلى أن الكتيبة انشقت عن اللواء الثاني التابع لحكومة الوفاق بالمنطقة العسكرية في طرابلس.