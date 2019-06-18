الحكومة الليبية المؤقتة تتهم ”الوفاق“ بالهجوم على قافلة مساعدات

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، يوم الثلاثاء، تعرض قافلة إغاثة تحمل أغذية وأدوية تتبع لها إلى هجوم مسلح جنوب مدينة غريان.

وقال ”حاتم العريبي“ الناطق باسم الحكومة المؤقتة في بيان: إن ”القافلة تعرضت للهجوم بالقرب من منطقة جندوبة غير المأهولة بالسكان“، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أحد السائقين وإتلاف كثير من المواد التي تحويها القافلة.

وأشار ”العريبي“ إلى أن القافلة كانت محملة بالوقود والمحروقات والزيوت وغاز الطهي ومولدات الكهرباء، إضافة إلى المواد الغذائية والطبية شاملة الأدوية والمعدات الطبية ومن بينها أسطوانات أكسجين طبي.

وبين أن القافلة كانت متجهة لبلديات المنطقة الغربية، وتحمل الدعم اللوجستي واحتياجات مديريات الأمن وفروع الإدارات العامة لتلك المنطقة والمتمثلة في إدارة البحث الجنائي والدعم المركزي، ومقدمة من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وحمّل العريبي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مسؤولية العمل التخريبي، مشيرًا إلى أن ”العملية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتركيع البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة وتؤمنها القوات المسلحة“.