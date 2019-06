قراءة الفاتحة على روح مرسي تثير الجدل في برلمان تونس (فيديو)

View this post on Instagram

نائبة ترفض قراءة الفاتحة على روح #محمد_مرسي في البرلمان التونسي . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مصر #القاهرة #الاسكندرية #مرسي #موت_محمد_مرسي #رحيل_مرسي #رحيل_محمد_مرسي #وفاة_مرسي #تونسي #البرلمان_التونسي #فاطمة_المسدي #egypt #tunis #morsi #mohammedmursi