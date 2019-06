أول فيديو من موقع دفن محمد مرسي

View this post on Instagram

أحيطت عملية دفن الرئيس المصري الأسبق #محمد_ مرسي، الذي توفي أمس الاثنين خلال محاكمته بتهمة التخابر مع حركة ”#حماس“ الفلسطينية، بإجراءات أمنية مشددة. وأعلنت الداخلية المصرية، الاثنين، رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد ونشرت دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في أنحاء البلاد. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مصر #القاهرة #الاسكندرية #فيديو #ترند #وفاة #وفاة_مرسي #وفاة_محمد_مرسي #رحيل_محمد_مرسي #رحيل_مرسي #دفن_مرسي #muhammedmursi #egypt #cairo #video #news #trend