التحقيق مع وزير جزائري سابق في قضايا فساد

مثل وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي أمام المحكمة العليا، اليوم الأحد، للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد، وفق ما ذكرته قناة ”النهار“ الجزائرية.

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات في الجزائر هذا العام وتطالب برحيل النخبة الحاكمة.

في ذات الإطار، قالت القناة إن مراد عولمي، رئيس شركة ”سوفاك“ الجزائرية ذات الملكية العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة ”فولكسفاجن“ الألمانية، مثل أمام محكمة اليوم الأحد للرد على اتهامات بالفساد.

وكانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي في إطار سلسلة تحقيقات في قضايا متعلقة بالكسب غير المشروع منذ تفجر احتجاجات هذا العام سعيا للإطاحة بالنخبة الحاكمة.

ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان من عولمي أو أي محام ينوب عنه حتى الآن.

وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير الماضي.

وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق ”بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة“.

وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد.

ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.