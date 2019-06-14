طرابلس.. إصابة قيادي في ميليشيات حكومة الوفاق بمعركة على طريق المطار

أصيب القائد الميداني في ميليشيات حكومة الوفاق الليبية، لطفي الحراري، اليوم الجمعة، في معارك طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال بيان للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي: إنّ ”إصابة الحراري بليغة وتم بتر رجله“.

وأشار اللواء إلى أنّ ”القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم لميليشيات الوفاق على نقطتي المطار، وكوبري المطار، ومنطقة الأحياء البرية“، مؤكدًا ”تكبد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد“.

وأوضح أنّ ”قوة كبيرة معادية دخلت باتجاه جسر المطار، محاولة السيطرة عليه، ومن ثم الهجوم على المطار بشكل مباشر“.

وأشار إلى أنّ ”وحداته قامت باستدراج العدو للجسر ومن ثم استهدافه بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة والالتفاف السريع، الأمر الذي نتج عنه تأمين جسر المطار بالكامل وتدمير عدد من الآليات“.