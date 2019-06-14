الأمن الليبي يشن حملة اعتقالات واسعة ضد عناصر متشددة في درنة

قال مصدر عسكري ليبي، إن مدينة درنة شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت أعضاء في خلايا متشددة نائمة على خلفية الهجمات التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

وأكد المسؤول الإعلامي في مجموعة عمر المختار القتالية عبدالكريم صبرة، لـ“إرم نيوز“، أن ”شعبة الأمن في المجموعة اعتقلت ما لا يقل عن 15 شخصًا مشتبهًا بهم خلال الحملة التي شاركت بها ضابطات من الشرطة النسائية الليبية وتركزت في مناطق الساحل وشيحة وباب طبرق“، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ما تزال مستمرة.

واستهدف هجوم مزدو ج بسيارتين مفخختين، مطلع الشهد ر الجاري، إحدى وحدات الجيش الليبي بجزيرة عزوز وسط درنة ما أدى إلى إصابة 18 شخصًا بجراح، توفي أحدهم يوم أمس الخميس وهو الجندي سالم الحصادي.

وكان تنظيم داعش تنبى هذا الهجوم الذي سبقه هجوم آخر بعبوة ناسفة استهدف مركز شرطة الساحل الشرقي بالمدينة.

وأشار صبرة إلى ان وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة ابراهيم بوشناف وعد بلتبية حاجات الأجهزة الأمنية في المدينة من سلاح وتدريب لمنع أي خروقات أمنية جديدة، مشيرًا إلى انه صدر قرار بتدريب 700 شرطي جديد.

واتهم المسؤول الإعلامي في مجموعة عمليات عمر المختار، دولتي قطر وتركيا، بـ“تمويل المتشددين والخلايا النائمة في درنة ودعمهم لإحداث قلاقل في درنة ومدن غيرها في الوقت الذي يقاتل فيه الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس، وبهدف تخفيف الضغط عن مليشيات حكومة الوفاق“.

وبشأن المعارك في طرابلس، أفشل الجيش الليبي الخميس 3 هجمات لمليشيات حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“ إن ”الهجمات الثلاثة استهدفت محاور عين زارة والمطار والطويشة واليرموك، وتصدت وحدات الجيش لها ودحرت المهاجمين في عين زارة في وقت قياسي، وكبدتهم خسائر كبيرة، فيما استمر الهجومان على المحاور الأخرى وقتاً أطول، قبل هزيمة المليشيات ودحرها“.

وأضاف المصدر أن ”عشرات القتلى من المليشيات سقطوا في المحاور كافة، وغنم الجيش العديد من الآليات العسكرية من ضمنها دبابات وجرافات مصفحة كانت تستخدمها المليشيات في إقامة السواتر الترابية وفتح الطرق“.

وأشار إلى أن ”سلاح الجو نفذ في الساعات الأولى من فجر الجمعة ضربة جوية استهدفت مقر النقلية التابع لمليشيا النواصي، قرب جامعة ناصر شرق العاصمة، وشوهدت النيران تندلع من الموقع“.

وبين المصدر أن ”إستراتيجية الجيش تقوم حاليًا على استنزاف المليشيات عبر استخدام أسلوب الدفاع الاستراتيجي، وليس الهجوم، لكي لا تتضرر المباني والبنية التحتية الموجودة في قلب العاصمة، وتحسبًا لعدم سقوط ضحايا مدنيين“.