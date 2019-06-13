حبس الجنرال علي غديري في الجزائر

أودع قاض بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، في وقت متأخر من الخميس، مرشح الرئاسة الملغاة الجنرال المتقاعد علي غديري، الحبس المؤقت.

وأفاد بيان لمكتب غديري، نشر على صفحته بـ“فيسبوك“، أنه ”تم إيداع المترشح السابق للرئاسيات علي غديري الحبس المؤقت بسجن الدار البيضاء بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة“.

وتابع أنه ”سيتم نشر بيان كامل حول القضية لاحقًا“ دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة التهم التي يتابع فيها هذا الجنرال المتقاعد.

لكن فضائية النهار المحلية، ذكرت أن ”حبس غديري، كان بسبب تزوير توكيلات خاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة في 18 أبريل/ نيسان الماضي“.

وفي وقت سابق، أعلن عن اعتقال غديري ثم إطلاق سراحه بعد توجيه إنذار له بخصوص ”خرق واجب التحفظ“ الذي يخص كبار الضباط المتقاعدين.

وبرز الجنرال المتقاعد علي غديري، كمرشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في نيسان/ أبريل الماضي.

وهذا هو الجنرال الرابع الذي يتم توقيفه بعد سعيد باي، وحبيب شنتوف، وحسين بن حديد المتهم بـ“إضعاف معنويات الجيش“.

ويثير غديري حفيظة قيادة الأركان العامة للجيش الجزائري، حيث وصفت تحركاته وتصريحاته الإعلامية بمحاولة ضرب مؤسسة الجيش وتشويه صورتها.