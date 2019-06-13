تجدد المواجهات العنيفة بين قوات ”الوفاق“ والجيش الليبي جنوبي طرابلس

تجددت المواجهات المسلحة، صباح اليوم الخميس، بين قوات تابعة لحكومة ”الوفاق“ الليبية والجيش الوطني الليبي، في الأحياء الجنوبية من العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان إن المواجهات التي يشهدها محور طريق المطار ومنطقة الخلة جنوبي طرابلس، تعد الأعنف، وتم سماع أصوات انفجارات قوية في أحياء متفرقة من العاصمة.

وشهدت طرابلس في ساعة متأخرة الأربعاء ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات ”الوفاق“ في منطقتي ”مشروع الموز“ و“عين زارة“ جنوبي العاصمة.

وذكر المكتب الإعلامي لعملية ”بركان الغضب“ التابعة للوفاق، بأن قواتهم ”دمرت دبابة وتتقدم في محوري المطار واليرموك بعد قصف محكم ودقيق بالمدفعية الثقيلة لمواقع قوات حفتر“، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني الليبي، عملية عسكرية للسيطرة عليها وتخليصها من الميليشيات المسلحة.