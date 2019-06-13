الطيران الليبي يستهدف مواقع لمليشيات حكومة الوفاق في طرابلس

شن طيران الجيش الليبي، مساء الأربعاء، غارات على عدة مواقع للمليشيات المتحالفة مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال مصدر عسكري في طرابلس، لـ“إرم نيوز“ إن ”السلاح الجوي الليبي شن 4 غارات استهدفت إحداها مخزنًا للذخائر في النادي الدبلوماسي الذي يقع في منطقة عين زارة القريب من وسط العاصمة“.

وأضاف المصدر أن الغارات الثلاث الأخرى استهدفت تجمعات للمليشيات أسفرت عن تدمير عدة آليات.

وذكرت مصادر إعلامية أن سيارات إسعاف وصلت إلى مكان الغارات بعد القصف مباشرة، ونقلت عددًا من القتلى والجرحى.

وأفادت قناة الحدث الليبية، بأن مستشفى ”بوسليم“ استقبل 11 جثة.