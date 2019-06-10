المغرب.. سنة دراسية بيضاء تلوح في الأفق‎‎ بعد مقاطعة طلبة الطب للامتحانات

قاطع طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب الامتحانات، التي انطلقت اليوم الإثنين، في شتى ربوع المملكة، مما يهدد بسنة دراسية بيضاء.

وقالت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب في بيان، إن ”مقاطعة الامتحانات كانت ناجحة بنسبة 100% في جميع كليات الطب على المستوى الوطني“.

وأشارت التنسيقية إلى أن جميع الطلاب قاطعوا الامتحانات، كما قاطعها الطلاب الأجانب أيضًا بدافع التضامن.

وتزامنًا مع هذه المقاطعة، نظم أولياء أمور الطلبة وقفة احتجاجية أمام كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالعاصمة الرباط، حيث رددوا شعارات طالبوا من خلالها وزارتي التعليم والصحة بالاستجابة لملف أبنائهم المطلبي.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى وزارة الصحة قد أصدرتا أمس الأحد، بيانًا للتأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع الطلبة في اجتياز الامتحانات في أحسن الظروف، كما أنهما لن تتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات، بحسب البيان.

في المقابل يقول الطلبة، إن الحكومة لم تلتزم بالصياغة المشتركة للنقاط المتفق عليها.

ومن أهم النقاط التي يحتج عليها طلبة الطب بالمملكة: ”خوصصة قطاع التعليم العالي والتكوين الطبي العمومي، والعشوائية التي واكبت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة والشراكات المبرمة مع الجامعات العمومية، التي تحيل على استغلال القطاع العمومي من طرف الخواص“، حسب بيان لتنسيقية طلبة الطب وطب الأسنان.

ويطالب طلبة الطب ”بعدم إدماج طلبة القطاع الخاص في التداريب بالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى رفض اجتيازهم لمباراة الداخلية وللإقامة؛ لأن في ذلك ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص“.

ومنذ شهر مارس الماضي، دخل الطلبة المنتمون لـ7 كليات للطب في المغرب في إضراب، يقولون إنه مفتوح لرفض لما يعتبرونه خطوات حكومية لخوصصة القطاع، فضلًا عن مطالب أخرى تتعلق بالتكوين والتعويضات وظروف الاشتغال.