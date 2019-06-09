بعد ضبطه يغش في الامتحان.. البرلماني المغربي نور الدين قشيبل يحرج بنكيران

أثار النائب البرلماني المغربي نور الدين قشيبل، المضبوط وهو يغش في امتحانات الثانوية العامة أمس السبت، موجة سخرية من رئيس الحكومة المغربية السابق عبدالإله بنكيران، بعدما تداول المتصفحون على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر بنكيران وهو يساند النائب المتهم خلال حملته الانتخابية.

ومن أبرز ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، يقول فيه: ”إذا كنتم تحبونني صوتوا علي، فمن صوت على قشيبل صوت علي“.

ووجد رواد موقع ”فيسبوك“ في الفيديو فرصة لتوجيه اتهاماتهم للحزب الذي يمثله النائب المتهم، مشبهين بنكيران بالنائب ”الغشاش“، إذ كتب أحدهم: ”إذا غش قشيبل فإن بنكيران غش“، وكتب آخر: ”أوراق التوت تتساقط واحدة تلو الأخرى“.

وتنتظر النائب البرلماني عقوبة تأديبية بحرمانه من اجتياز الامتحان لسنتين متتاليتين، ويمكن أن تتسع العقوبة لتصبح جنائية، وفق المادة الـ8 من القانون الجنائي، حيث يواجه عقوبة ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار، حسب ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة.

وفي آخر مستجدات القضية، أصدرت النيابة العامة أمرًا بحجز الهواتف الثلاثة التي كانت بحوزة المتهم أثناء الغش.

وذكرت تقارير صحفية أن فضيحة الغش أربكت قيادة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه قشيبل، لذا تجري تحقيقات داخلية للتأكد من الواقعة قبل اتخاذ أي قرار بحق رجل الأعمال نور الدين قشيبل.

وكان قشيبل قد وجه توضيحًا إلى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إدريس الأزمي، يشرح فيه ما حدث معه في مركز الامتحان في الرباط وهو يجتاز اختبار مادة الفرنسية، واعترف بأن مادة الاختبار كانت تتوفر فعلًا على الهواتف الثلاثة وقد نسيها في جيبه.