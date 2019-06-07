قوة تابعة للجيش الليبي تقطع طريق إمداد رئيسيًا لميليشيات الوفاق.. ومسؤول عسكري: حسم معركة طرابلس قريبًا

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، إن الأيام المقبلة ستحمل تطورات جديدة على الأرض في عملية تحرير طرابلس.

وأوضح المحجوب، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الأوضاع في طرابلس ”مُبشرة“، وتابع: ”أيام ونحسم الأمر، فنحن في العاصمة لا خارجها، والمسافات التي تتواجد عليها القوات في جميع المحاور قريبة جدًا وهي على مشارف العاصمة، وقواتنا وصلت إلى المبتغى وعملية الحسم باتت قريبة جدًا“.

وأكد مقتل الكثير من العناصر الإرهابية في العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش صد هجومًا للميليشيات، ودمر طائرة درون ثانية، في ظل السيطرة الجوية لسلاح الطيران، مبينًا أن الطيران تمكن من استهداف الطائرات في القواعد التي تنطلق منها، وهو ما يؤكد السيطرة الجوية الكاملة، خاصة بعد استهداف تجمعات المرتزقة التشاديين الذين استقدمهم الميليشاوي أسامة الجويلي.

واعتبر المحجوب الهجوم الذي وقع بمدينة مرزق في الجنوب الليبي محاولة من جماعة الإخوان شأنها شأن التفجير الذي وقع في درنة، واستهدف الكتيبة التي ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي، وذلك لصرف النظر عن العملية الرئيسية أو فتح جبهة جديدة، مؤكدًا أن تلك الجماعات لا يمكنها السيطرة أو البقاء في مكانها حيث تعتمد على الضرب والفرار، وأن ما تفعله لا يمكن أن يغير من الخطط الاستراتيجية الموضوعة، مشيرًا إلى أن حسم معركة طرابلس سينتج عنه ضبط الأمن في كل الدولة، والقضاء على المرتزقة الذين يقاتلون مقابل المال.

إلى ذلك، سيطرت وحدات من الجيش الوطني الليبي، الجمعة، على الطريق الساحلي الاستراتيجي الذي يربط العاصمة الليبية طرابلس بمدينة مصراتة.

وقالت مصادر ليبية تحدثت إلى“ إرم نيوز“: إن اللواء التاسع- ترهونة سيطر على الطريق الساحلي الاستراتيجي في منطقتي القربوللي والقويعة الواقعتين إلى الشرق من طرابلس.

وتشكل السيطرة على الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة طرابلس بمدن شرق وغرب ليبيا، ويزيد طوله على 2000 كليومتر، أهمية استراتيجية، خصوصًا وأن جزءه الشرقي يرتبط مع مدينة مصراته، مما يعني قطع إمدادات مصراته للميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن معارك عنيفة تدور الآن في المنطقة، بمختلف الأسلحة، نظرًا لإدراك الميليشيات أن السيطرة على الطريق بمثابة خنق لها.

وشن اللواء التاسع منذ صباح اليوم هجومًا على منطقة القويعة طالبًا من المواطنين عدم سلوك الطريق الساحلي والابتعاد عنه.

وتبعد منطقتا القربوللي 50 كم والقويعة 35 كم شرق طرابلس.