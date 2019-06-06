الجيش الليبي يسيطر على ”التوغار“ الاستراتيجية في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، السيطرة على منطفة ”التوغار“ الاستراتيجية، قرب مطار طرابلس الدولي القديم، و ذلك عقب معارك عنيفة خاضها الجيش مع الميليشيات المسلحة.

وأفادت ”غرفة عمليات الجيش الوطني“ عبر صفحتها في ”فيسبوك“، بأنه ”تمت السيطره على شارع التوغار وان شاء الله سيتم السيطره ايضا علي عزيزيه بالكامل كوبرى المطار تحت السيطرة“.

و أضاف البيان :“إن شاء الله في تقدم كبير داخل العاصمة طرابلس ساعات الحسم اقتربت لتحرير العاصمة باذن الله“.

تمت السيطره على شارع التوغار وان شاء الله سيتم السيطره ايضا علي عزيزيه بالكامل كوبرى المطار تحت السيطره وان شاء الله في تقدم كبير داخل العاصمه طرابلس ساعات الحسم اقتربت لتحرير العاصمه باذن الله القياده العامه تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ في الخميس، ٦ يونيو ٢٠١٩

وجاء ذلك بعد تأكيد الجيش الوطني الليبي، الخميس، أنه بات على مقربة من قلب طرابلس، بعد معارك عنيفة استمرت ساعات في محاور متفرقة بمحيط العاصمة.

وقالت غرفة عمليات الجيش الوطني على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك“،إن بضعة كيلومترات فقط تفصل الجيش عن قلب العاصمة، عقب مواجهات صباحية تخلّلتها غارات جوية ضد مواقع للميليشيات.

ونشرت الغرفة فيديو، تضمّن مشاهد تظهر التقدم الذي يحرزه الجيش الليبي نحو العاصمة الليبية، فيما تسمع أصوات المقذوفات وتبادل إطلاق النار بين مع الميليشيات.

وأظهر بالفيديو صوت لأحد القيادات الميدانية، فيما يبدو، يتحدّث عن نصر قريب، ويعلن عن قرب الوصول إلى مناطق بالعاصمة، على غرار ”برج الفاتح وشارع عمر المختار وطرق الشط وساحة طرابلس“.

وقال الجيش الليبي، في بيان سابق نشره اليوم الخميس، إن معارك عنيفة اندلعت فجر الخميس بالتزامن مع قصف عدة مواقع للميليشيات في محيط العاصمة الليبية.