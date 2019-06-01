الجيش الليبي يستعيد مواقع عسكرية مهمة جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء السبت، عن استعادة مواقع عسكرية مهمة، خلال معارك محتدمة جنوب طرابلس، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف مليشيات مسلّحة تابعة لحكومة ”الوفاق“.

و قال الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية، التابعة للجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، لـ“إرم نيوز“، إن ”الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام المتحالفة مع حكومة الوفاق والمليشيات، حول تقدم هذه المليشيات الموالية لحكومة الوفاق غير صحيحة“.

وأكد على أن ”الجيش الوطني الليبي حقق انتصارات مهمة خلال المعارك التي اندلعت السبت، حيث لم ينجح فقط في المحافظة على مواقعه بضواحي طرابلس، بل سيطر على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة باتجاه وسط طرابلس“.

وأوضح أنّ ”الجيش تمكن من تدمير عدة عربات مسلحة بالإضافة إلى مدرعة تابعة لمليشيات حكومة الوفاق، جنوب العاصمة الليبية طرابلس“، مبيّنا أن ”خطط هذه المليشيات باءت بالفشل، وأن الجيش الوطني مستعد لصد أي هجوم على مواقعه بعد أن عزز قواته في ضواحي طرابلس خلال الساعات الماضية“.

وأفاد بأن ”المليشيات التابعة لحكومة الوفاق شنت السبت هجوما من عدة محاور على مواقع الجيش الوطني الليبي في ضواحي طرابلس، لكنّها جوبهت بصدّ قوي من الجيش وقتل عدد من أفراد المجموعات المهاجمة والقبض على عدد آخر منهم“.

وأشار المحجوب إلى أن ”الجيش الليبي يستنزف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق“، مشدّدا على أن ”هذه المليشيات تسعى إلى رفع معنوياتها وتحقيق أي نصر للاستهلاك الإعلامي ورفع معنويات المسلحين، إلا أن هجومها باء بالفشل“.

واندلعت منذ صباح السبت، مواجهات مسلحة عنيفة في ضواحي طرابلس، بين قوات حكومة الوفاق الليبية وقوات الجيش الوطني الليبي، في حين أعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت لاحق عن الدفع بتعزيزات جديدة إلى جبهات القتال لدعم صفوف الجنود.

وأفاد شهود عيان بأنّ المواجهات دارت في محور مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات جنوب العاصمة، وفي مناطق السواني وطريق الرملة، وفي محيط معسكر اليرموك جنوب المدينة.