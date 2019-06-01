الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة للوفاق فوق مدينة غريان‎

أعلن مصدر عسكري بالجيش الليبي أن وحدات الدفاع الجوي الليبي أسقطت طائرة بدون طيار فوق مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس فجر السبت .

ووفقا لبيان مقتضب نشرته صفحة المركز الإعلامي لعمليات الكرامة فإن الطائرة أسقطت بعد استهدافها لعدة أماكن مدنية بالمدينة وأحدث قصفها اضرارا مادية بعدة مساكن.

وأكد البيان أن الطائرة ضمن طائرات مسيرة أرسلتها تركيا لدعم مليشيات حكومة الوفاق.

تجدر الإشارة إلى أن دفاعات الجو التابعة لعمليات الجيش الليبي بغرب البلاد أسقطت عدة طائرات بدون طيار تحصلت عليها حكومة الوفاق من تركيا ودولة قطر بحسب بيانات عسكرية سابقة، كما أسقط الجيش الليبي عدة طائرات من طراز ميراج و f11 وهي طائرات تدريب تم تحويرها من قبل فنيين وطيارين أجانب بقاعدة مصراته وفقا لاعترافات أحد الطيارين المرتزقة من الجنسية البرتغالية.