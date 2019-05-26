متّهم بقتل السفير الأمريكي.. من هو ”البابور“ الذي قتله الجيش الليبي في طرابلس؟‎

أعلنت مصادر محلية متطابقة، مساء السبت، عن مصرع أحد أخطر القيادات الإرهابية في المعارك الدائرة بالعاصمة الليبية، طرابلس، و هو محمد محمد محمود بن دردف، الذي اشتهر باسم ”البابور“ الذي ينشط في صفوف ميليشيا ”الصمود“ التابعة للإرهابي المطلوب دوليا صلاح بادي.

و أكّدت وسائل إعلام ليبية، أنّ ”الإرهابي -البابور- قتل خلال مشاركته في صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بمعسكر النقلية يوم السبت في طرابلس“.

وأوضحت أنّ المدعو ”البابور“، هو أحد أبرز منتسبي تنظيم أنصار الشريعة ،وهو مطلوب دوليا بسبب تورطه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية العام 2012.

ونعت بن دردف عدة حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقربة من تنظيم أنصار الشريعة إضافة لعدد من أقاربه الفارين من بنغازي إلى مصراتة وكذلك ما تسمى ”كتيبة الوفاق“، التي تأسست مؤخراً تحت ستار هذا الاسم وتضم عدداً من مقاتلي الشورى الفارين وتتحرك ضمن ميليشيا الصمود .

وكان المدعي العام العسكري قد أعلن مطلع العام الجاري عن قائمة بأسماء عدد من المطلوبين في قضية مقتل السفير الأمريكي ببنغازي في 11 سبتمبر/أيلول 2012 كان بن دردف من بينهم.

و ”البابور“، هو سجين سابق في أبو سليم بسبب فكره التكفيري، وقد خرج عام 2011 من السجن وتم تكليفه خلال العام 2012 بتولي ملف تعويضات سجناء أبو سليم، قبل أن يلتحق بكتيبة ”راف الله السحاتي“ و“درع ليبيا 1″ مع الإرهابي وسام بن حميد، وشارك معه في قتل 41 شابا من مدينة بنغازي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محليّة و أجنبية.

بدورها أفادت صحيفة ”لاريبوبليكا“ الإيطالية بأنّ قوات الجيش الوطني الليبي نجحت خلال المعارك مع الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس في قتل الإرهابي داخل عربة مدرعة على الطريق المؤدية إلى مطار طرابلس، عندما أصيب بصاروخ روسي مضاد للدبابات ”كورنيت“.