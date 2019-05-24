مقتل صيدلي تونسي في معارك طرابلس الليبية (صورة)

أكّدت تقارير إخبارية محلية، اليوم الجمعة، مصرع صيدلي تونسي، يدعى رامي عبد الرزاق الذهبي البكاري، في المعارك الدائرة بجنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس بعد استهداف سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الميداني الذي يعمل فيه.

ورامي البكاري، المعروف باسم ”رامي شوية“، هو صيدلي تونسي، متخرج من جامعة الزاوية الليبية، وهو أصيل محافظة سيدي بوزيد، سبق له أن فرّ من مدينة صبراتة ويقاتل في صفوف الجماعات المسلحة التي تساند حكومة الوفاق الليبية، ضد قوات ”الجيش الوطني الليبي“.

وتتّهم غرفة عمليات مكافحة تنظيم ”داعش“ بصبراتة، البكاري بالتعاون مع التنظيم في فترة سابقة، مقابل المال وتقديم خدمات طبية لعناصره خلال حرب دارت سنة 2017، كما تتّهمه أيضًا بالانتساب إلى المجلس العسكري صبراتة، وفق موقع ”المرصد“ الإخباري الليبي.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري كبير من الغرفة التي أعلنت مؤخرًا انشقاقها عن المجلس الرئاسي الليبي، قوله إن رامي البكارين هو تونسي الأب والأم ولا يحمل الجنسية الليبية، مشيرًا إلى أن آخر المعلومات عنه كانت تشير إلى تواجده بمدينة الزاوية مع المطلوب محليًا ودوليًا أحمد الدباشي الملقب بـ ”العمو“ .

وأثبتت صورة مسربة لجواز سفر والده بأنه تونسي الجنسية من مواليد محافظة سيدي بوزيد، وسط تونس، كما أن الجواز يحتوي ختم دخول وخروج عبر منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية، ولا يحمل الجنسية الليبية، وفق المصدر ذاته.