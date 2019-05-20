النهر الصناعي يوقف ضخ المياه لطرابلس‎

قالت مصادر محلية من منطقة الشويرف الليبية، إن مجموعة من الأشخاص أجبروا العاملين في منظومة النهر الصناعي التي تغذي عدة مناطق في شمال ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس، على وقف ضخ المياه.

ووفقًا لمصدر محلي، تحدث لـ ”إرم نيوز“، من قرية الحساونة الموجودة بها منظومة النهر الصناعي، فإن مجموعة حضرت إلى مكان يسمى ”كامبو الخمسين“ بالقرب من الشويرف، طالبين وقف ضخ المياه من هذه المحطة.

وحسب المصدر، فإن هذه المجموعة لديها قريب مسجون في طرابلس، موضحًا بأن شخصًا يدعى ”حنيش“ (من ضمن المجموعة) على اتصال بشخصيات في العاصمة طرابلس وينسق معهم لقطع المياه، مقابل وعود بإطلاق سراح أخيه المحتجز عند إحدى ميليشيات طرابلس.

وأكد المصدر، بأن إدارة محطة الرفع نقلت التهديدات إلى إدارة الجهاز بطرابلس، وجاء رد إدارة الجهاز بتنفيذ مطالب المجموعة بوقف ضخ المياه.

وأكد المصدر بأن التعليمات الإدارية واضحة وموثقة لدى إدارة محطة الرفع الموجودة بقرية الحساونة، وهي قرية صناعية خاصة بالنهر وتوجد في الصحراء ولا يقيم بها إلا مهندسو وفنيو وموظفو النهر.

وبحسب مراقبين للوضع الليبي، فإن هناك محاولة لإلصاق هذا الفعل بالجيش الليبي وتحميله المسؤولية تجاه قطع المياه عن العاصمة طرابلس لكسب الرأي العام.

يشار إلى أن من يقوم بتأمين هذه المحطة الكتيبة 186 بإمرة إبراهيم محفوظ وهي كتيبة تتكون من عناصر مدنية تتبع لحكومة الوفاق.