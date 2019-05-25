شركة سفريات متهمة بـ“التطبيع“ مع إسرائيل تقاضي اتحاد الشغل التونسي

قرّرت شركة ”سفريات“ تونسية، اليوم السبت، مقاضاة الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية اتهامه لها بتنظيم رحلات إلى إسرائيل، وذلك وسط جدل محتدم في تونس حول ”التطبيع“.

وانتقدت الشركة التونسية ”تونيسيا باي ترافل“، (Tunisia Bay Travel)، اليوم السبت، بشدة ”طريقة التعاطي مع ملف الرحلات السياحية التي تنظمها الوكالة إلى الأردن وفلسطين منذ أشهر“، معلنة أنها قرّرت اللجوء إلى القضاء لملاحقة كل من يثبت تورطه بحملة التشويه التي تستهدفها، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكدت مسؤولة في الشركة، خلال تصريح نقلته عنها صحيفة ”الصباح“ المحلية، أن الشركة حاصلة على تراخيص عمل قانونية وحائزة على الإجازة ”صنف أ“، وأنها تنضوي تحت لواء الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية.

وأشارت إلى أن خطوط رحلات الشركة نحو الأردن وفلسطين ”واضحة للعموم ودقيقة وتأتي في إطار كسر الحصار على الشعب الفلسطيني المتواجد في القدس“، موضحة أن محامين وقضاة ورجال أعمال من بين قاصدي هذه الوجهة، نافية وجود ”غايات سياسية لهم أو للشركة ”، بحسب قولها.

وشددت على أنّ شركة ”تونيسيا باي ترافل“، لا تتعامل مع إسرائيل، وأنها ”تتعامل مع وكالة أسفار أردنية تتولى القيام بإجراءات الحصول على تصاريح الدخول لدولة فلسطين والتي تتم خلال 30 يومًا وليس يومًا أو يومين مثلما يتم ترويج له ”.

وأوضحت أنّ ”عملية التصريح بالدخول تتحصل عليها الوكالة في الأردن عن طريق إسرائيل، باعتبارها الطرف الوحيد المخول لها ذلك“، وأنّ ”نفس الإجراء يُعتمد مع مختلف الدول“، موضحة أن الدخول إلى فلسطين يتمّ عبر معبر وحيد قالت إنه بمجرد تجاوزه تتم مختلف المعاملات مع الفلسطينيين.

وكان الكشف عن تنظيم شركة سفريات تونسية لرحلات إلى إسرائيل، قد أثار موجة استياء واسعة في تونس، بينما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى القيام بحملات مقاطعة ضد الشركة، مدينًا أنشطتها التي وصفها بـ“المشبوهة“.

وأصدر الاتحاد، أمس الجمعة، بيانًا طالب فيه بسحب ترخيص نشاط الشركة التي اتهمها بـ“التطبيع مع الكيان الصهيوني“.

وشدّد على ضرورة معاقبة كل شركات السفريات التي يثبت تورطها في نفس العملية، مشيرًا إلى أنه ”تجنّد لمنع مثل هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها“.

ودعا الاتحاد، كل النقابيين إلى المشاركة في التحركات ضد هذه الشركة، معتبرًا أن أنشطتها ”مشبوهة“ بينما بدأ عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي، التحضير لتحركات احتجاجية أمام مقر الشركة.

كما طالب اتحاد الشغل التونسي وزارتي السياحة والخارجية في تونس، بالتحقيق في تعمد إحدى شركات السفريات تنظيم رحلات إلى فلسطين المحتلة مرورًا بالإجراءات الرسمية مع إسرائيل، وهو ما يعد تطبيعًا سياحيًا وخروجًا عن القانون، وفق قوله.

ويأتي ذلك في سياق حملة واسعة أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال الأيام الأخيرة ضدّ ”التطبيع التجاري“ مع الكيان الإسرائيلي، حيث طالب مؤخّرًا بسحب بضائع إسرائيلية، من الأسواق والمحال التجارية التونسية، مشيرًا إلى أنّ هذه البضائع يتم ترويجها في العاصمة التونسية على نطاق واسع.

ويأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول التطبيع مع إسرائيل، وهو جدل وصل إلى أروقة البرلمان التونسي خلال الآونة الأخيرة.